Esplosione in campeggio ad Alleghe, ferite mamma e figlia in vacanza: distrutta la loro roulotte Paura in un camping di Alleghe (Belluno) dove una esplosione si è verificata all'interno di una roulotte investendo in pieno la famiglia padovana che all'interno stava trascorrendo le vacanze. Ferite mamma e figlia di 39 anni. Forse a causa la deflagrazione una bombola o una fuga di gas.

A cura di Ida Artiaco

Paura all'alba di oggi in un campeggio ad Alleghe (Belluno) dove si è verificata una esplosione all'interno di una delle roulotte rivestite di legno parcheggiate che ha investito in pieno una famiglia padovana in villeggiatura. Due donne, di 67 e 39 anni, mamma e figlia, sono rimaste ferite, così come il marito di quest'ultima che però presenta una modesta ustione. Le due sono state immediatamente trasferite in ospedale, la più giovane ad Agordo, mentre la 67enne – ferita in modo più grave perché di fatto rimasta sepolta sotto i detriti del mezzo – a quello di Treviso.

Ancora ignote le cause dell'esplosione, probabilmente dovuta, secondo le prime indiscrezioni, al malfunzionamento di una bombola o di un frigorifero o a una fuga di gas. Nella deflagrazione, che si è verificata nella mattinata di oggi intorno alle 6 quando un forte boato ha svegliato gli ospiti della struttura, sono stati colpiti anche alcuni bungalow vicini e due auto parcheggiate nelle vicinanze.

Subito dopo l'esplosione i gestori del camping e le altre persone presenti sono accorse sul luogo dell'incidente ed hanno prestato i primi soccorsi alle due donne. Sul posto è arrivato l'Aiut Alpin che ha elitrasportato in emergenza la madre all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Insieme a loro hanno operato Suem 118, vigili del fuoco, che hanno impiegato qualche ora per riportare la situazione sotto controllo, e carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto successo.