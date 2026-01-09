Attualità
Esplode una bombola del gas in casa, crolla parzialmente il palazzo: 2 donne ferite, una è grave

A Bisignano (Cosenza) una palazzina è parzialmente crollata dopo l’esplosione di una bombola del gas. Ad avere la peggio sono state due donne residenti nello stabile: una, allettata al momento del fatto, è rimasta gravemente ustionata.
A cura di Gabriella Mazzeo
A Bisignano (Cosenza) l'esplosione di una bombola ha provocato il crollo parziale di una palazzina. Nello stabile vivono due donne ultra sessantenni, una delle quali è rimasta gravemente ustionata. La vittima è stata trasportata nell'ospedale di Cosenza dai sanitari del 118. La seconda donna, invece, ha riportato solo qualche escoriazione.

Sul luogo dell'esplosione sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e uomini della protezione civile. Ad accorrere nei pressi della palazzina crollata, anche il sindaco Francesco Fucile. Il boato è stato udito a diversi chilometri di distanza ma, come spiega il primo cittadino, per fortuna non sono stati registrati decessi. Restano due però le persone ferite e le condizioni della 60enne trasportata nel nosocomio cosentino sono purtroppo gravi.

"Le abitazioni vicine al momento non sembra abbiano subito danni. – ha sottolineato ancora Fucile – Certamente avvieremo tutti i controlli del caso". Secondo quanto reso noto dopo il crollo della palazzina, la donna in condizioni più gravi era allettata al momento dell'esplosione e per questo non è riuscita a mettersi in salvo, riportando diverse ustioni. Per lei, dopo il primo ingresso nell'ospedale cosentino, è stato disposto il trasferimento al Centro Grandi Ustioni di Brindisi.

