Esplode e crolla una palazzina ad Arezzo: si cercano possibili vittime sotto le macerie

Grave esplosione nel tardo pomeriggio in un edificio ad Arezzo. Da capire ancora se ci sono vittime e ferite.

Immagine di repertorio.

Paura ad Arezzo. Qui un'esplosione si è verificata nel tardo pomeriggio in un edificio a Il Matto, frazione della città toscana. Stando alle prime informazioni, l'esplosione è avvenuta oggi intorno alle 17,30 in una palazzina a due piani. Subito sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Scattato il piano delle grandi emergenze.

Tutta la zona è stata temporaneamente chiuse per le operazioni di soccorso. Al momento non si hanno notizie ufficiali su feriti o vittime. Secondo le prime indiscrezioni, ci sarebbero tre persone ferite e una quarta sepolta sotto le macerie. Per l'esplosione si è verificato un parziale crollo oltre a un incendio.

La zona è difficilmente raggiungibile, tutte le strade di accesso sono state chiuse per agevolare i soccorsi.

Articolo in aggiornamento