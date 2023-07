Escursionista precipita sul Monviso e muore dopo volo di 10 metri davanti alla figlia 17enne Incidente sul Monviso: un escursionista di 50 anni è morto precipitando per una decina di metri. Illesa la figlia di 17 anni, che ha dato l’allarme.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia all'alba di oggi, giovedì 19 luglio, sul Monviso, in provincia di Cuneo, dove un escursionista di cinquant'anni è morto alla ferrata del colle delle Sagnette. L'uomo, cittadino tedesco in vacanza con la famiglia, intorno alle 5.30 di questa mattina è precipitato per una decina di metri. Illesa la figlia di 17 anni davanti alla quale si è verificato l'incidente.

La ragazza è stata trasportata illesa al rifugio Quintino Sella. È stata proprio lei ad allertare i soccorsi. Ma quando i sanitari del 118 sono giunti sul luogo cn l'elisoccorso non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Dalle prime informazioni pare che nel corso della salita al colle delle Sagnette, che collega la valle Po alla via "normale" del Monviso, l’uomo sia scivolato, precipitando per una decina di metri.

La madre della ragazza, e moglie della vittima, che li aspettava al rifugio Quintino Sella, è stata trasferita in ospedale a Saluzzo in stato di choc.

Si tratta dell'ennesimo incidente del genere in Italia negli ultimi giorni. Il 17 luglio è stato trovato morto Maurizio Di Quinzio, escursionista romano sessantottenne disperso sulle montagne del Friuli Venezia Giulia, che era scomparso dal sabato precedente durante una gita lungo il sentiero del Cammino Celeste, tra Lusevera e Taipana, in provincia di Udine. A dare l'allarme è stato un altro escursionista con il quale Maurizio si sarebbe dovuto incontrare per andare a mangiare in un locale e che si è preoccupato per non averlo visto arrivare.

Sabato 15 luglio, invece, un altro escursionista originario di Orvieto, ma residente da un anno a La Spezia, è caduto mentre stava percorrendo il sentiero che dalla foce dei Bimbi porta alla cintura del Procinto sulle Alpi Apuane: è morto sul colpo a causa di un trauma cranico e delle lesioni subite.