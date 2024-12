video suggerito

Esce illeso dall’auto ribaltata dopo incidente sull’A23: uomo travolto e ucciso da un altro veicolo Un uomo di Gemona del Friuli, in provincia di Udine, è stato investito e ucciso sull’A23. Secondo una ricostruzione da confermare, la sua auto si sarebbe ribaltata e l’uomo, che non avrebbe riportato ferite particolari, sarebbe riuscito a uscire dall’ abitacolo. Subito dopo però sarebbe stato investito da un altro veicolo che sopraggiungeva sulla stessa corsia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragico incidente lungo l'autostrada A23, dove un uomo di Gemona del Friuli, in provincia di Udine, è stato investito e ucciso. La vittima potrebbe essere una delle persone coinvolte in un incidente avvenuto nella serata di ieri, venerdì 13 dicembre.

Secondo una ricostruzione ancora da confermare, pare che la sua auto si sia ribaltata e che l'uomo, che nella collisione non avrebbe riportato ferite particolari, sia riuscito a uscire dall' abitacolo. Subito dopo però sarebbe stato investito da un'auto che sopraggiungeva sulla stessa corsia.

L'incidente si è verificato al chilometro 38, nel tratto Gemona-Udine, in direzione del capoluogo friulano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il personal sanitario del 118 e gli agenti della Polizia stradale. Nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte in totale quattro persone, ma senza conseguenze gravi.

Poco prima del tragico incidente in cui ha perso la vita l'uomo, un altro scontro si era verificato sull’autostrada A23, questa volta all’altezza di Colloredo di Montalbano.

Il primo sinistro, che ha coinvolto un camion e due automobili, non ha causato feriti gravi ma, come riporta Il Gazzettino, ha contribuito a creare forti rallentamenti nel traffico in entrambe le direzioni, aggravando la situazione sulla tratta autostradale. Entrambi gli incidenti hanno causato code e rallentamenti per diverse ore.

Anche nei prossimi giorni sulla A23 potrebbero esserci disagi alla circolazione. L'autostrada verrà chiusa nel tratto compreso tra Pontebba e il confine di Stato, verso l'Austria, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 dicembre, dalle 22 alle 4. Lo ha fatto sapere Autostrade per l'Italia. Sarò chiusa anche l'area di servizio "Fella est", situata nel tratto, mentre l'area di parcheggio "La Foresta est" sarà chiusa dalle 12 di lunedì 16 e di martedì 17 dicembre, fino alla riapertura.