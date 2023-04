Esce di strada e l’auto prende fuoco: Samuele Briggi muore a 28 anni intrappolato nella vettura Il tragico incidente stradale nella notte all’ingresso del Comune di Rottofreno, nella provincia di Piacenza. La vittima è Samuele Briggi, 28 anni.

A cura di Susanna Picone

La sua auto in fiamme si è trasformata in una trappola e per un giovane di 28 anni, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Si chiamava Samuele Briggi la vittima del terribile incidente stradale registrato nella notte all’ingresso del Comune di Rottofreno, nella provincia di Piacenza.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di una Toyota che intorno alle 3, per cause ancora da accertare, è uscita di strada e si è incendiata dopo lo schianto. In quel momento in zona transitava un guardia giurata di Metronotte Piacenza impegnata in un giro di pattuglia che, notando l’auto in fiamme, ha immediatamente cercato di soccorrere la persona intrappolata all’interno.

La guardia ha provato a spegnere le fiamme con gli estintori in dotazione e ad aprire le portiere, purtroppo invano. Nel frattempo sono sopraggiunti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 con l’auto infermieristica del pronto soccorso di Castel San Giovanni, l’auto medica del pronto soccorso di Piacenza e l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò.

Ma purtroppo per l’automobilista non c’era più nulla da fare. Samuele Briggi è morto carbonizzato, intrappolato all'interno della sua vettura in fiamme. Il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Sulla esatta dinamica e le cause sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Piacenza. Il pm di turno ha disposto il sequestro del veicolo, la salma del giovane è stata affidata invece al medico legale per l’autopsia. Samuele Briggi, a quanto si apprende, si era da poco trasferito a Rottofreno.