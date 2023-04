Esce di casa e sparisce nel nulla, Federica Zarabara trovata morta a Tolmezzo La salma della donna è stata rinvenuta in una zona boschiva sopra Tolmezzo, nei pressi della Pieve di San Floriano a Illegio. Sono ora in corso gli accertamenti per capire le cause del decesso.

A cura di Antonio Palma

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Federica Zarabara la donna di 45 anni che nelle scorse ore era scomparsa improvvisamente nel nulla dopo essere uscita dalla sua casa di Imponzo di Tolmezzo, in provincia di Udine. Dopo ore di ricerche in tutta la zona, purtroppo la donna è stata trovata morta tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri, martedì 4 aprile.

L’allarme era partito lunedì quando i familiari ne avevano denunciato l’improvvisa scomparsa, allertando forze dell’ordine e lanciando anche alcuni appelli online sui social per ritrovarla. Le ricerche della donna quindi erano iniziate poco dopo con l’impiego di numerosi uomini e mezzi di Protezione Civile, vigili del fuoco, volontari del soccorso alpino e forze dell’ordine. Coadiuvati anche dall’elicottero della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.

Le ricerche di Federica Zarabara erano proseguite per l’intera giornata, scandagliando tutti i possibili percorsi dalla casa della donna che si era allontanata a piedi dalla sua abitazione senza portare con sé il cellulare né i documenti e senza avvertire nessuno e senza lasciare messaggi. Per lei si erano mobilitati tutti e il Comune aveva messo a disposizione anche le telecamere di sorveglianza cittadine per recuperare eventuali indicazioni utili. Volontari e soccorritori avevano proseguito il loro lavoro anche durante la notte, allestendo la base operativa nel campo sportivo di Imponzo, ma purtroppo senza esito.

Martedì mattina altri gruppi si erano uniti alle ricerche di Federica con la mobilitatone anche da paesi vicini. Infine nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30, la drammatica scoperta del corpo senza vita della 45enne. La salma della donna è stata rinvenuta in una zona boschiva sopra Tolmezzo, nei pressi della Pieve di San Floriano a Illegio e recuperata in serata. Sono ora in corso gli accertamenti per capire le cause del decesso.