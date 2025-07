Esce di casa senza cellulare e documenti e scompare: a Torino si cerca la 14enne Asia Giannetti

A Torino da venerdì 18 luglio si cerca Asia Giannetti, la ragazza di 14 anni di cui si sono perse le tracce da sei giorni. La madre ha chiesto aiuto sui social lanciando un appello e condividendo la foto della figlia: chiunque abbia notizie o segnalazioni può contattare immediatamente il 112 o il numero diretto della madre: 350.095927.

Dalle informazioni della ragazza, Asia è alta circa 1 metro e 65 e ha i capelli tinti di rosso. La madre fa sapere che porta gli occhiali e che al momento della scomparsa indossava un cappellino. Ha lasciato a casa sia il telefono cellulare che il portafoglio. "La speranza è che qualcuno l'abbia vista", scrive la madre sui social.

Al momento le forze dell'ordine non escludono nessuna pista investigativa: si lavora anche sull'ipotesi che la minore si sia allontanata volontariamente o che forse aveva organizzato l'incontro con qualcuno. Le ricerche si stanno concentrando soprattutto nel Torinese. Al momento si sa che la ragazza era ospite di una comunità per minori, a Torino, in strada Mongreno, quando di lei si sono perse le tracce. La speranza è che la minore venga trovata presto. La madre inoltre precisa: "Per le ricerche in Piemonte le forze dell'ordine hanno dati e foto. Nel resto d'Italia hanno solo i dati".

A Torino, e non solo qui, si cerca da lunedì 21 luglio anche la 17enne Aurora Ruta. È stata vista l'ultima volta alla stazione della città, poi è scomparsa. Per le forze dell'ordine si tratta di allontanamento volontario ma si continua a cercarla. Anche lei è scomparsa lasciando a casa il portafoglio, il cellulare, l'inseparabile sigaretta elettronica. Per la famiglia non è un caso che si sia allontanata in questa data: quattro anni fa, il 20 luglio, era morta la madre. Anche in questo caso la speranza è che torni presto a casa.