Esce di casa e scompare, in corso le ricerche di Caterina Noemi Luberto: la 17enne è sparita da giorni Sono in corso le ricerche di Caterina Noemi Luberto, 17enne scomparsa a Maierato, in provincia di Vibo Valentia. Secondo fonti investigative, l'adolescente potrebbe essersi allontanata volontariamente facendo perdere le proprie tracce.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono ancora poche e sommarie le notizie su Caterina Noemi Luberto, una 17enne scomparsa a Maierato, in provincia di Vibo Valentia. Al momento indagano le forze dell'ordine del comune di circa 2mila abitanti e si ipotizza un allontanamento volontario. Nessuna pista viene però esclusa e ogni possibilità è al vaglio delle forze dell'ordine. Secondo quanto reso noto, l'adolescente sarebbe uscita di casa alcuni giorni fa e da allora non ha più dato sue notizie ad amici e familiari.

La Prefettura di Vibo Valentia ha attivato il Piano provinciale per le persone scomparse, mobilitando le forze dell’ordine e i volontari per avviare le ricerche. Sono in corso le ricerche su tutto il territorio cittadino ma anche nelle aree circostanti. la speranza è che la 17enne possa tornare presto a casa sana e salva.

Chiunque abbia informazioni su Caterina Noemi Luberto, può contattare le forze dell'ordine di Maierato, in questo momento impegnate nelle ricerche su tutto il territorio comunale e provinciale.

In aggiornamento.