Esce dallo studio del dentista con la madre e scompare, si cerca Miriam Gnoni a Torino Miriam Gnoni si sarebbe allontanata nella giornata di giovedì dopo una visita dal dentista in compagnia della madre: a Torino si cerca la 30enne con problemi psichici scomparsa nel quartiere di Barriera di Milano.

A cura di Gabriella Mazzeo

Miriam Gnoni

È scomparsa Miriam Gnoni, 30enne di Torino con problemi psichici. La giovane risulta irreperibile da giovedì scorso e ha fatto perdere le sue tracce mentre si trovava con la madre in via Monte Rosa a Barriera di Milano.

Secondo quanto raccontato dalla mamma, la 30enne si trovava con lei in strada intorno all'una e mezzo di pomeriggio. La giovane era in libera uscita dalla struttura protetta di San Maurizio Canavese dove vive da un anno e potrebbe essersi allontanata volontariamente per non doverci tornare. Secondo i familiari, infatti, la ragazza avrebbe approfittato di un momento di distrazione della mamma una volta uscite dallo studio del dentista dal quale si erano recate. In quei pochi attimi di disattenzione, la 30enne si sarebbe allontanata facendo perdere ogni sua traccia. "Da quel momento non dà più notizie di sé – ha ribadito la madre, Laura Montemurro – Aiutatemi a ritrovarla".

La 30enne è alta 1,62 metri, ha gli occhi azzurri e i capelli castani mossi. Al momento della sua scomparsa indossava un giubbotto nero e un paio di pantaloni color verde militare. Chi ha sue notizie, può contattare la madre al numero 3277338656.

Secondo quanto spiega la mamma, non sarebbe la prima volta che Miriam si allontana dai familiari. Lo aveva già fatto in passato, salvo poi essere ritrovata diverse ore dopo in città. In questo momento la giovane è "presente a se stessa" perché sotto controllo medico, ma ha bisogno di assumere le sue medicine.

Da un anno era ospite di una struttura protetta a San Maurizio Canavese. La giovane aveva espresso più di una volta il desiderio di tornare a casa, soprattutto quando i familiari andavano a trovarla (di solito il giovedì). Secondo la madre, si sarebbe allontanata per non tornare a San Maurizio.