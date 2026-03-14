Esce con gli amici a caccia e parte un colpo di fucile: cacciatore muore nel Fermano

Un cacciatore quarantenne è morto questa mattina durante una battuta di caccia nei pressi di Montegranaro. Era con gli amici e sarebbe partito un colpo accidentale da uno dei fucili.

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Tragedia nel Fermano. Un cacciatore quarantenne è morto questa mattina durante una battuta di caccia nei pressi di Montegranaro. Stando alle prime informazioni sarebbe stato raggiunto da un colpo di fucile partito accidentalmente.

L'uomo si trovava attorno alle 8 in località Santa Maria. Era in compagnia di amici e tutti erano impegnati in una battuta di caccia alla volpe. Poi quello che è successo è da chiarire ancora nei minimi dettagli: sarebbe però partito un colpo accidentale da uno dei fucili che ha ucciso il cacciatore.

Sono stati gli amici a dare l'allarme. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto per l'uomo purtroppo non c'è stato più nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso. Su come sia partito il colpo e da quale fucile stanno indagando i carabinieri di Fermo.

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