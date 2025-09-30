Esce a spasso col cane, Donato investito e ucciso con l’animale: caccia al pirata della strada ad Arezzo

La tragedia nelle scorse ore a Cortona, in provincia di Arezzo. La vittima è Donato De Carlo, 55enne del posto che come ogni sera era sceso per portare a spasso il cane sotto casa. Trascinato per decine di metri da una vettura che poi è scappata.

Una normale passeggiata per portare a spasso il suo cane si è trasformata in tragedia nelle scorse ore a Cortona, in provincia di Arezzo, dove un uomo è stato investito e ucciso col suo animale domestico in strada. La vittima è Donato De Carlo, 55enne del posto che come ogni sera era sceso per portare a spasso il cane sotto casa. La tragedia si è consumata nella prima serata di ieri, lunedì 29 settembre, in località Terontola.

Secondo quanto ricostruito finora, De Carlo stava percorrendo la strada regionale 71 col suo animale al guinzaglio quando, all’altezza dell’incrocio che conduce alla stazione ferroviaria, un’auto che sopraggiungeva a forte velocità lo ha investito in pieno trascinandolo per decine di metri col suo cane.

Un impatto devastante che non ha lasciato scampo al 55enne aretino né al cane. A lanciare l’allarme alcuni residenti della zona, intorno alle 19.45, allarmati da uno spaventoso botto udito poco prima. Scesi in strada si sono trovati davanti alla terribile scena dell’uomo a terra esanime col cane a poca distanza. Per la vittima inutili i successivi soccorsi medici da parte degli operatori sanitari del 118 della Asl Toscana Sud Est accorsi con ambulanza e automedica. I soccorritori hanno potuto solo accertarne il decesso sul posto.

Nessuno avrebbe assistito direttamente all’impatto ma la vettura che ha investito il 55enne non si è fermata a prestare soccorso e si è dileguata immediatamente. I carabinieri accorsi sul posto per i rilievi del caso non hanno trovato segni di frenata sull’asfalto. La vittima sarebbe stata trascinata per circa venti metri dall’auto che sicuramente avrà riportato dei danni prima di dileguarsi nelle strade della Valdichiana.

Il terribile incidente ha sconvolto la comunità locale dove il sindaco ha offerto massima collaborazione agli investigatori per la ricerca del pirata della strada. Al setaccio i video delle telecamere di sorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso al fuga della vettura.