Esame di maturità senza mascherina: solo raccomandata a studenti e prof, la decisione del Governo Agli esami di maturità 2022 mascherina solo raccomandata. La decisione dopo l’incontro tra il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e quello della Salute, Roberto Speranza.

A cura di Antonio Palma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Agli esami di maturità 2022 niente mascherina obbligatoria. Lo ha deciso il Governo dopo giorni di indecisioni, fughe in avanti e passi indietro che hanno reso la misura incerta fino all'ultimo. Il dietrofront del Ministero dell'istruzione riguarda sia gli esami di Maturità che quelli di terza media. Per entrambi infatti la mascherina non sarà più obbligatoria ma solo raccomandata sia per gli studenti che per i professori.

La scelta definitiva sul tema è arrivata oggi al termine dell'incontro tra il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, e quello della Salute, Roberto Speranza, chiamati a dare un parere conclusivo sul tema a cui si rifarà l'intero Esecutivo. Il provvedimento ufficiale che dirà addio alle mascherine in classe durante gli esami di stato infatti arriverà solo nei prossimi giorni con una norma ad hoc proposta al prossimo Consiglio dei ministri, alla quale seguirà poi una circolare esplicativa alle scuole da parte dello stesso Ministero dell'Istruzione.

Bocciata dunque la linea più intransigente del ministro Bianchi dopo giorni di polemiche e di pressioni. Fondamentale per l'allentamento delle misure di protezione individuale per i 550mila studenti impegnati quest'anno negli esami di Maturità è stato anche il Parere dell'Istituto superiore di sanità.

Alla riunione tra i ministri Speranza e Bianchi, organizzata per stabilire le regole per la riapertura della scuola in presenza e in sicurezza nel prossimo anno scolastico, era presente anche il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, che ha illustrato il quadro epidemiologico. La mascherina però resta fortemente consigliata anche in vista delle situazioni di assembramento che si verranno a creare nelle scuole.

Su twitter ha subito esultato il leader della Lega, Matteo Salvini che ha scritto: “Accolta la richiesta della Lega, per il bene di studenti e insegnanti”. "Ci sono ambienti con spazi adeguati e altri dove si rischia di stare assembrati come in un pollaio. La mascherina sarebbe stata un elemento di protezione. Confidiamo nel buon senso e speriamo che la raccomandazione venga seguita durante gli esami" ha sottolineato invece Fabrizio Pregliasco.