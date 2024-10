Entrano nella cabina di guida del treno e muovono pulsanti per fare video su TikTok: individuati e multati

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Si sono intrufolati nella cabina di guida di un treno regionale in marcia sui binari in provincia di Foggia, toccando leve e comandi e simulando la guida del convoglio, solo per fare dei video social e postarli poi su TikTok per aumentare visualizzazioni e follower. Per questo due giovanissimi ragazzi pugliesi, un minorenne e uno appena maggiorenne, sono stati identificati e multati dalla polizia per infrazione al regolamento ferroviario.

L'episodio, ricostruito dalla polizia ferroviaria, risale all'estate scorsa e più precisamente 18 luglio di quest'anno quando i due erano saliti come normali passeggeri su un treno regionale proveniente da Bari e diretto a Termoli, in Molise. Poco dopo il transito dalla stazione ferroviaria di San Severo, nel Foggiano, i due sono passati all'azione raggiungendo l'ultima carrozza del convoglio ed entrando nella cabina di coda del treno che ovviamente era vuota.

Qui hanno iniziato a simulare la guida di un treno a favore della telecamera del telefono, facendo finta di spiegare le modalità di conduzione di un convoglio ferroviario. "Sono il nuovo capotreno" dice uno dei giovani nel filmato in cui muove anche leve e pulsanti che ovviamente non hanno effetti visto che il treno si muoveva nella parte opposta di marcia e la cabina era disabilitata dal macchinista in testa al treno.

Il video così registrato è stato poi caricato sul noto social network TikTok "allo scopo di aumentare i propri followers" come spiegano gli investigatori. Proprio il video però ha portato alla luce la loro bravata perché è stato segnalato alle forze dell'ordine che dai filmati sono risalti ai responsabili e li hanno multati. Come spiega la polizia, la trovata dei due giovani non ha comportato nessuna conseguenze per i viaggiatori del treno.