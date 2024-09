video suggerito

Entra in un negozio per provare un vestito e viene molestata dal titolare: la 17enne scappa e lo denuncia Una ragazzina di 17 anni ha denunciato di aver subito molestie da parte di un negoziante in un negozio di Rimini. La giovane era entrata per provare un vestito e sarebbe stata aggredita mentre entrava nel camerino. Dopo essere riuscita a fuggire, ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Una ragazza di 17 anni ha raccontato ai carabinieri di Rimini di essere stata molestata da un negoziante mentre provava un vestito nel camerino di un attività commerciale. A raccontarlo è il Corriere Romagna, che spiega che i fatti risalgono alla metà di luglio e che qualche giorno dopo l'accaduto, la 17enne aveva sporto denuncia.

Nell'immediato l'adolescente aveva scelto di non denunciare, ma si era difesa correndo fuori dal negozio nella zona nord del litorale riminese, spaventata e arrabbiata per le molestie subite. Dopo qualche giorno, mossa anche dalla rabbia e dal senso di impotenza provato, la ragazzina aveva deciso di presentare regolare denuncia ai carabinieri, descrivendo quanto successo e fornendo anche un identikit del suo aggressore.

Secondo quanto raccontato dalla 17enne, mentre stava provando un vestito nel camerino di un negozio, era stata bloccata e molestata dal titolare dell'esercizio commerciale. La giovane avrebbe reagito subito, urlando e lanciando sul banco il vestito che avrebbe dovuto provare nel camerino per poi uscire di corsa dal negozio guardandosi le spalle per evitare di essere seguita. Dopo qualche giorno di riflessione su quanto successo, la scelta di raccontare tutto ai carabinieri per evitare che episodi simili potessero coinvolgere altre ragazze e per salvaguardare le adolescenti meno pronte a reagire e a scappare dalle molestie.

Così la ragazza si è recata dalle forze dell'ordine ed è partita la segnalazione all'autorità giudiziaria. Le forze dell'ordine hanno dato il via all'indagine dopo l'apertura di un fascicolo da parte della Procura della Repubblica. Il negoziante in questione è stato identificato in breve tempo: si tratta di un 40enne residente in Toscana e stabile in Riviera solo nel periodo estivo per la gestione del punto vendita del negozio.