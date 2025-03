Il manifestante vestito da Pikachu che scappa dalla polizia in Turchia: il nuovo episodio di “Nel caso te lo fossi perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il nuovo Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo delle proteste in Turchia, partendo dal video virale di un manifestante travestito da Pikachu sceso in piazza contro il governo di Erdogan. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Annalisa Girardi

In questa puntata parliamo delle proteste scoppiate in Turchia dopo l'arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, il principale rivale politico del presidente Erdogan e il candidato del CHP – il Partito popolare repubblicano, la principale forza di opposizione – alle elezioni in programma nel 2028. Decine di migliaia di persone sono scese in strada a manifestare. Tra loro anche una vestita da Pikachu, i cui video mentre scappa dalla polizia sono diventati subito virali.

Le forze dell'ordine stanno rispondendo in modo durissimo alle proteste. Dallo scorso 19 marzo – giorno in cui Imamoglu è stato arrestato – oltre 1.800 persone sarebbero state arrestate: i manifestanti sono stati attaccati con idranti, gas lacrimogeni e spray al peperoncino. Il governo turco da giorni sta cercando di silenziare i media che parlano delle proteste, dicendo che sia necessario per limitare le minacce all’ordine pubblico. In realtà le proteste sono sostanzialmente pacifiche ed è abbastanza chiaro che l’obiettivo non sia quello di creare disordini per destabilizzare il Paese, ma di ribellarsi a questa repressione del dissenso e all’arresto di Imamoglu.

