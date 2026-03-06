Attualità
video suggerito
video suggerito

Entra in casa e trova il compagno morto a terra: la vittima è il 32enne Daniele Barlocci

Daniele Barlocci è stato trovato morto in casa sua a Montefiore dell’Aso, in provincia di Ascoli Piceno. A scoprire il corpo a terra è stata la compagna appena rientrata nell’appartamento.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
A cura di Giorgia Venturini
0 CONDIVISIONI
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Un uomo di 32 anni è stato trovato morto in casa sua a Montefiore dell’Aso, in provincia di Ascoli Piceno. A scoprire il corpo a terra è stata la compagna non appena rientrata nell'abitazione. Subito ha lanciato l'allarme ai soccorsi, ma purtroppo quando i sanitari sono arrivati sul posto nulla è stato possibile per salvare la vita al 32enne. Non sono serviti a nulla i tentativi di rianimarlo. La vittima è Daniele Barlocci, lavorava come operaio ed era padre di un bambino.

In molti in paese conoscevano l'uomo, la sua famiglia è titolare di un bar di Montefiore dell’Aso. Ora sono in corso tutti gli accertamenti del caso per cercare di capire nel dettaglio la causa della morte. Le forze dell'ordine intervenute sul posto escludono che il decesso sia avvenuto per cause violente. Indagano comunque i carabinieri, la cui caserma è a pochi metri dall'abitazione in cui è avvenuto il decesso. Probabilmente verrà disposta l'autopsia per capire cosa successo a Daniele Barlocci.

Intanto la comunità di Montefiore dell’Asso si stringe attorno alla famiglia. Dopo gli accertamenti del caso si procederà con i funerali.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
caso
paragon
Dopo le Procure ecco le analisi del Citizen Lab: "Entrarono nel telefono di Cancellato all'alba"
La procura conferma: "Cancellato è stato spiato, attacco il 14 dicembre 2024"
Cancellato spiato lo stesso giorno di Caccia e Casarini, per l'Aisi "dipende dal malfunzionamento di Paragon"
Le procure hanno detto che sono stato spiato con Paragon: ora il governo ci aiuti a capire chi è stato
Francesco Cancellato
Ruotolo (Pd): "Confermata infiltrazione sul telefono di Cancellato, chi lo ha spiato con Graphite?"
Su Paragon Mantovano non risponde ma si limita a difendere i Servizi: "Certo che abbiano rispettato la legge"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views