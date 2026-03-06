Entra in casa e trova il compagno morto a terra: la vittima è il 32enne Daniele Barlocci

Daniele Barlocci è stato trovato morto in casa sua a Montefiore dell’Aso, in provincia di Ascoli Piceno. A scoprire il corpo a terra è stata la compagna appena rientrata nell’appartamento.

Foto di repertorio

Un uomo di 32 anni è stato trovato morto in casa sua a Montefiore dell’Aso, in provincia di Ascoli Piceno. A scoprire il corpo a terra è stata la compagna non appena rientrata nell'abitazione. Subito ha lanciato l'allarme ai soccorsi, ma purtroppo quando i sanitari sono arrivati sul posto nulla è stato possibile per salvare la vita al 32enne. Non sono serviti a nulla i tentativi di rianimarlo. La vittima è Daniele Barlocci, lavorava come operaio ed era padre di un bambino.

In molti in paese conoscevano l'uomo, la sua famiglia è titolare di un bar di Montefiore dell’Aso. Ora sono in corso tutti gli accertamenti del caso per cercare di capire nel dettaglio la causa della morte. Le forze dell'ordine intervenute sul posto escludono che il decesso sia avvenuto per cause violente. Indagano comunque i carabinieri, la cui caserma è a pochi metri dall'abitazione in cui è avvenuto il decesso. Probabilmente verrà disposta l'autopsia per capire cosa successo a Daniele Barlocci.

Intanto la comunità di Montefiore dell’Asso si stringe attorno alla famiglia. Dopo gli accertamenti del caso si procederà con i funerali.