Enorme valanga travolge gruppo di escursionisti sulle Alpi cuneesi, un morto e due persone ferite

La richiesta di soccorso è arrivata poco dopo le 13 quando una valanga di grosse dimensioni si è staccata nel territorio del comune di Acceglio, in provincia di Cuneo, nell’area del bivacco Bonelli a oltre 2300 metri di quota. Almeno tre persone coinvolte.

Tragedia sulle Alpi cuneesi, in Piemonte, della mattinata di oggi, venerdì 2 gennaio 2026. Una enorme valanga si è staccata dalla montagna in Alta Valle Maira travolgendo in pieno un gruppo di escursionisti. Il primo bilancio parla di una persona morta e di altre due ferite tra cui una in gravissime condizioni. L'allarme è scattato tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio quando una prima segnalazione è richiesta di soccorso è arrivata ai numeri di emergenza facendo scattare l'operazione di recupero in quota.

Secondo le prime informazioni, la richiesta di soccorso è arrivata poco dopo le 13 quando una valanga di grosse dimensioni si è staccata nel territorio del comune di Acceglio, in provincia di Cuneo, nell'area del bivacco Bonelli a oltre 2300 metri di quota. Le operazioni sono state complicate dal vento forte che ha impedito all'elicottero di raggiungere la zona e hanno dovuto operare le squadre elitrasportate a valle.

Almeno tre gli escursionisti che sarebbero coinvolti nell'incidente in alta montagna dopo essere stati travolti dalla massa di neve che si è staccata dal costume. Sul posto sono intervenuti gli esperti del soccorso alpino e speleologico. Secondo le prime informazioni ci sarebbe una vittima e almeno altre due persone soccorse e recuperate: oltre al decesso un ferito in codice rosso e uno in codice verde. All'operazione di salvataggio hanno partecipato anche i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Nella zona in questi giorni è alto il rischio valanghe per importanti accumuli di neve. Un'altra valanga si è staccata a Pragelato, nella città metropolitana di Torino, sempre in Piemonte, dove una donna coinvolta è stata estratta in autonomia ma incapace a procedere a causa dei traumi. Sempre per il vento forte, l'elicottero ha dovuto trasportato le squadre del Soccorso Alpino più a valle.

Anche nella giornata di ieri, 1 gennaio, un'altra massa di neve si era staccata sul monte Faraut, nel territorio del comune di Bellino, coinvolgendo due scialpinisti. In quel caso fortunatamente i due coinvolti sono stati individuati tempestivamente anche con l'ausilio del sistema «Recco» e recuperati ancora in vita, quindi trasportati immediatamente in ospedale a Cuneo. In particolare il più grave un ventottenne che è stato recuperato con un principio di ipotermia, I due uomini sono stati recuperati dai tecnici del Soccorso alpino elitrasportati dal 118.

Quella in Alta Valle Maira è la seconda tragedia in alta montagna in poche ore nel nostro Paese. Nelle scorse ore, infatti, una valanga ha travolto e ucciso un alpinista veneziano sulle piccole dolomiti sul Vajo Gabene a Recoaro, in provincia di Vicenza.