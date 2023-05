Emergenza alluvione, voragine accanto a un condominio a Forlì: evacuati nella notte 12 appartamenti Sono stati evacuati nella notte 12 appartamenti di un condominio di Forlì. L’emergenza alluvione che in questi giorni ha colpito l’Emilia Romagna ha causato frane e smottamenti. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo aver individuato una voragine nei pressi dello stabile.

A cura di Gabriella Mazzeo

Continua l'emergenza alluvione in Emilia Romagna, dove permane il rischio frane. La regione ha iniziato a fare la conta dei danni e le ultime 48 ore di tregua hanno permesso ai residenti di spalare il fango dalle strade. Il lavoro da fare è ancora molto, con circa 26mila sfollati e case completamente distrutte dall'acqua. Durante la notte, intorno alle 3.45, le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Vittorio Locchi a Forlì per far fronte a una voragine che ha messo a rischio 12 appartamenti, evacuati a scopo precauzionale.

L'emergenza e le conseguenti evacuazioni da appartamenti alluvionati o a rischio, ha aumentato i fenomeni di sciacallaggio. Le forze dell'ordine hanno messo in guardia i cittadini dai malviventi che si fingono volontari. I primi arresti si sono verificati proprio ieri nel Ravennate, dove due individui si sono presentati ad una coppia di anziani offrendo la loro disponibilità per rimuovere il fango dall'appartamento distrutto dall'ondata di maltempo.

La coppia, che aveva aperto le sue porte ai due finti volontari, si è poi accorta che in casa mancava un'ingente somma di denaro contante. I poliziotti in servizio antisciacallaggio presenti nelle vicinanze hanno individuato e tratto in arresto i due finti volontari, trovati ancora in possesso dei seimila euro in contanti sottratti ai due anziani.

Gli interventi dei vigili del fuoco

In Emilia Romagna sono stati compiuti 4.963 interventi dai Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso dopo l'alluvione. Più di 2mila sono stati compiuti nel Ravennate, mentre altri 1.362 sono stati richiesti a Forlì Cesena. Degli 879 vigili del fuoco impegnati nell'emergenza, 244 sono intervenuti nella provincia di Forlì e 326 in quella di Ravenna, dove permangono le maggiori criticità dopo l'ondata di maltempo che ha devastato la regione.