Alluvione Emilia Romagna, news di oggi: ancora allerta meteo rossa, Bonaccini: “Chiesti rimborsi al 100% come per il terremoto”

La situazione aggiornata sul maltempo in Emilia Romagna, oggi, lunedì 22 maggio 2023: continua l'emergenza alluvione. Continua l'allerta rossa anche per oggi in Emilia Romagna dopo qualche ora di tregua in cui l'acqua ha iniziato lentamente a ritirarsi da Faenza, Forlì e Cesena.

Situazione ancora critica a Ravenna e dintorni, dove scarseggiano acqua e cibo. L'alluvione ha causato 14 vittime e oltre 26mila sfollati.

La premier Giorgia Meloni si è recata in visita nella giornata di ieri in Emilia Romagna dopo essere tornata in anticipo dal G7 di Hiroshima. "Il nostro compito ora è garantire risposte immediate, andranno mobilitate molte risorse" ha commentato Meloni.

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini: "Chiesti rimborsi al 100% come per il terremoto". Domani il decreto legge per gli aiuti in Cdm.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Alluvione Emilia Romagna e Marche ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0