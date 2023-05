Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla 23 maggio: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per domani 23 maggio una allerta rossa per rischio idraulico in Emilia Romagna, una allerta arancione nella stessa regione funestata dal maltempo dei giorni scorsi e una allerta gialla per 3 regioni.

A cura di Biagio Chiariello

La situazione meteorologica sta pian piano migliorando: domani 23 maggio sarà una giornata caratterizzata da una generale stabilità, tuttavia la Protezione civile ha comunque diramato anche per le prossime ore avvisi di allerta meteo rossa e arancione per la regione più duramente colpita dal maltempo degli scorsi giorni, l'Emilia Romagna, dove sono diverse i comuni che hanno deciso di tenere chiuse le scuole. Previste anche allerte gialle su Toscana e Abruzzo, oltre che alcune aree della stessa Emilia Romagna.

Come si legge sul sito ufficiale della Protezione civile, domani martedì 23 maggio ci sarà ancora allerta rossa per elevata criticità per rischio idraulico su alcuni settori dell'Emilia Romagna e allerta arancione per rischio idrogeologico in alcune aree della stessa Emilia Romagna. Prevista invece allerta gialla su Abruzzo, Toscana e altre aree dell'Emilia Romagna.

Maltempo, allerta meteo rossa e arancione domani in Emilia Romagna

Ancora allerta rossa e arancione sull'Emilia Romagna, devastata dall'alluvione dei giorni scorsi, per la giornata di domani, 23 maggio

Elevata criticità per rischio idraulico / allerta rossa:

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

Allerta meteo gialla domani su 3 regioni

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese, Alta collina romagnola

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola

Toscana: Romagna-Toscana

Le previsioni meteo per martedì 23 maggio

Quella di domani sarà una bella giornata, finalmente, con cielo sereno o poco nuvoloso praticamente ovunque almeno in mattina.

Previsto un aumento dell’instabilità, con temporali isolati soprattutto nel pomeriggio su Alpi e Prealpi centro-orientali, lungo tutto l’Appennino e nelle zone interne limitrofe. In serata qualche temporale potrà insistere solo nel nord del Veneto e del Friuli e in Trentino Alto Adige.

Temperature in lieve ulteriore crescita, con valori massimi da inizio estate, superiori alla norma e con punte fino a sfiorare i 27-28 gradi al Centro-Nord.