Maltempo, scuole chiuse domani 23 maggio per allerta meteo in Emilia Romagna: l’elenco dei comuni L’elenco delle scuole chiuse domani martedì 23 maggio nei comuni interessati dall’alluvione in Emilia Romagna. La sospensione a causa del persistere delle criticità relative ai collegamenti stradali sia urbani che extraurbani causati dal maltempo.

A cura di Antonio Palma

Continua la tregua dal maltempo per le zone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna ma in vari comuni alcune scuole restano chiuse anche domani martedì 23 maggio a causa delle criticità relative ai collegamenti stradali sia urbani che extraurbani che si sono creati con allagamenti e straripamenti di fiumi.

Scuole chiuse in Emilia Romagna il 23 maggio

Del resto anche per domani 23 maggio per diverse zone della Romagna è stata confermata l’allerta rossa e arancione per rischio idraulico e idrogeologico causato dalla situazione di fiumi e torrenti interessati dalle piene dei giorni scorsi. Per la giornata di martedì 23 maggio dunque scuole chiuse ad Alfonsine, in provincia di Ravenna, dove nelle scuole vi sono ancora sfollati, ma anche in altri piccoli centri come Premilcuore, in provincia di Forlì-Cesena.

A Cesena domani chiuse le scuole superiori

Restano chiuse le scuole superiori a Cesena e a Ravenna dove invece riaprono gli altri istituti. A Cesena infatti il sindaco il sindaco Enzo Lattuca ha firmato una nuova ordinanza che dispone la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole secondarie di secondo grado (superiori) pubbliche e private per domani, martedì 23 maggio 2023. La sospensione è motivata dal persistere delle criticità relative ai collegamenti stradali sia urbani che extraurbani, essendo alcune arterie stradali interrotte, così come il collegamento con centri minori a causa di frane che limitano o impediscono il transito.

A Ravenna scuole aperte a parte superiori e zona di Roncalceci

Stessa decisione anche a Ravenna dove le scuole superiori rimarranno chiuse domani 23 maggio. Saranno regolarmente aperte invece le scuole elementari e medie, oltre ai servizi per l’infanzia in tutto il comune a parte la zona di Roncalceci, dove si trova la scuola elementare Martiri del Montone, area gravemente colpita dall’alluvione e ancora impraticabile. La scuola dell’infanzia e sezione primavera Fism Madonna della Fiducia invece è in zona inaccessibile e ci si sta attivando per accogliere i bambini in una struttura alternativa. Sempre a causa delle strade impercorribili, 𝗶𝗹 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗽𝗼𝘁𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲 𝘀𝘂𝗯𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗺𝗼𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲 di percorso o soppressioni di fermate.

Maltempo, a Forlì scuole superiori chiuse anche domani

Per la giornata di domani sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole secondarie di secondo grado (superiori) anche a Forlì. "Il provvedimento si è reso necessario a causa del persistere della situazione di forte criticità sotto il profilo della viabilità locale e dell'interruzione di numerose arterie stradali, così come dell'impossibilità di garantire il collegamento con centri minori a causa di vari eventi franosi tutt'ora in corso. Gli studenti delle superiori torneranno regolarmente in classe mercoledì 24 maggio" spiega l'amministrazione comunale.

Per la giornata di martedì 23 maggio infatti non sono previste precipitazioni né ulteriori innalzamenti dei livelli idrometrici, attualmente in lenta decrescita. Tuttavia, permarranno condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua e che gravano sul reticolo secondario e di bonifica. Permane anche il rischio di frane.