Maltempo, allerta meteo rossa e arancione domani 10 ottobre: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per domani, giovedì 10 ottobre, una allerta meteo rossa su settori della Lombardia. Allerta arancione in Lombardia e Trentino Alto Adige e allerta gialla in otto regioni.

A cura di Antonio Palma

Una nuova fase di maltempo si sta avvicinano all'Italia e nelle prossime ore porterà nubifragi e temporali anche intensi al nord. Per questo la Protezione civile ha valutato per domani, giovedì 10 ottobre, una allerta meteo rossa per alcune zone della Lombardia, allerta arancione in Trentino Alto Adige e diverse zone lombarde e allerta gialla in otto regioni del centro nord.

Allerta meteo rossa su Lombardia e arancione in Trentino Alto Adige

Tutta colpa di una intensa perturbazione meteo che sta interessando l'Europa e nelle prossime coinvolgerà anche parte dell'Italia. Sulla base delle previsioni disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani 10 ottobre una allerta rossa per rischio idrogeologico e idraulico su alcune zone della Lombardia e allerta arancione sui restanti settori lombardi e sul Trentino Alto Adige.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Il maltempo interesserà prima il nord ovest e poi il nord est con rovesci e i temporali anche forti che, insistendo su settori già colpiti dal maltempo, hanno fatto innalzare i livelli di allerta meteo e idro. Il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo, infatti, indica per domani giovedì 10 ottobre anche una allerta gialla in otto regioni per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Si tratta di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il bollettino completo:

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Lombardia: Pianura centrale, Orobie bergamasche

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Lombardia: Alta pianura orientale, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Emilia Romagna: Pianura modenese

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Alta Valtellina

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Alta pianura orientale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Alto Tevere

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Lucca, Valtiberina

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Chiani – Paglia

Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Meteo, le previsioni per domani 10 ottobre

Le previsioni meteo per domani giovedì 10 ottobre indicano temporali fin dla mattino e localmente di forte intensità prima su Liguria e la Lombardia. per poi estendersi successivamente anche alle regioni del triveneto. Il tempo migliorerà dal pomeriggio a partire dl nord ovest. nuvolosità compatta su Lazio, Umbria e Toscana ci saranno temporali sparsi anche di forte intensità ma con un generale rapido miglioramento nel corso del pomeriggio. Isolati piogge anche su Emilia Romagna , Marche ed Abruzzo. Al sud tempo più asciutto ma con nuvolosità più consistente in arrivo dalla sera sul versante tirrenico di Campania, Basilicata e Calabria con associati rovesci sulle coste tirreniche e nell'entroterra campano.