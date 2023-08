Elba, due 19enne travolti dallo scoppio di una bombola mentre passeggiano: uno in gravi condizioni Due ragazzi di 19 anni sono stati travolti da uno scoppio di una bombola mentre passeggiavano a piedi all’Isola d’Elba. I due hanno riportato ustioni di primo e secondo grado.

A cura di Gabriella Mazzeo

immagine di Archivio

Due ragazzi di 19 anni sono stati investiti dallo scoppio di una bombola durante una passeggiata all'Isola d'Elba. I due giovani, entrambi veneti, si trovavano in vacanza sull'isola quando l'esplosione li ha travolti, provocando loro delle ustioni di primo e secondo grado. Uno dei due 19enni è stato portato al pronto soccorso di Portoferraio, mentre l'altro, in gravi condizioni, è stato trasportato in ospedale con il supporto dell'elicottero Pegaso del DEU di Pisa.

Stando a quanto reso noto, a provocare l'esplosione sarebbe stata una bombola del gas. I due giovani si trovavano in un vicolo e stavano passeggiando a piedi quando lo scoppio del dispositivo li ha travolti. I due ragazzi vivono a Castelfranco Veneto e Cittadella.

La bombola del gas era posizionata all'interno di una cucina in un'abitazione del piano terra quando, per motivi da accertare, avrebbe sfiatato per poi esplodere con fiamme altissime. Il fuoco ha travolto in pochi istanti i due adolescenti che passavano di lì per caso. Uno dei due sarebbe grave: il giovane, infatti, ha riportato ustioni anche sul cuoio capelluto. Il 19enne è stato trasportato all'ospedale di Pisa per tutte le cure del caso.

Il secondo turista ha invece riportato ferite meno gravi sulle braccia ed è stato trasportato all'ospedale di Portoferraio. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Misericordia di Rio, la Misericordia di Porto Azzurro e la Pubblica Assistenza di Capoliveri.