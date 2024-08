È morta Pamela Di Lorenzo, la 42enne era stata colpita da un fulmine sulla spiaggia di Alba Adriatica

Non ce l’ha fatta Pamela di Lorenzo, 42 anni, la donna colpita da un fulmine abbattutosi sabato 3 agosto sulla spiaggia di Alba Adratica, in provincia di Teramo. Nella tarda serata di lunedì 12 ne è stato dichiarato il decesso. La 42enne era ricoverata in coma farmacologico all’ospedale Mazzini.