Fulmine si abbatte sulla spiaggia di Alba Adriatica: tre persone ferite, una in gravi condizioni Un fulmine è caduto sulla spiaggia di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, e ha ferito tre bagnanti. Le persone coinvolte sarebbero tutte donne, una turista francese di 65 anni e due italiane di 42 e 44, rispettivamente residenti a S. Omero e Giulianova. La 42enne è rimasta ferita gravemente, per questo è stata elitrasportata all'ospedale di Teramo.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Un fulmine è caduto sulla spiaggia di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, e ha ferito tre bagnanti. Le persone coinvolte sarebbero tutte donne, una francese di 65 anni e due italiane di 42 e 44, rispettivamente residenti a S. Omero e Giulianova.

Secondo quanto si apprende, la 42enne è rimasta ferita gravemente. Era incosciente quando è stata soccorsa, per questo è stata elitrasportata, insieme a un'altra delle due ferite, all'ospedale di Teramo.

Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno sulla costa sud albense, tra le concessioni Piccolo Chalet e Copacabana. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori, sanitari del 188, che hanno effettuato le manovre di rianimazione, e agenti della polizia.

I villeggianti, che erano numerosi sulla spiaggia in questo periodo di vacanze, hanno raccontato di aver udito un fortissimo boato e di aver visto la scarica del fulmine.

Come riporta il quotidiano locale Il Centro, il fulmine si è scaricato sulla battigia e non in acqua, dove le conseguenze sarebbero potute essere probabilmente peggiori.

Un episodio simile, finito in tragedia, era accaduto all'inizio del mese scorso in Grecia, sulla spiaggia di Faros in Calcidica, dove una bambina di 13 anni era morta dopo essere stata colpita da un fulmine a pochi metri dai suoi genitori.

Stando a quanto ricostruito, la famiglia stava trascorrendo un giornata al mare, quando all'improvviso sulla spiaggia si era abbattuto un classico temporale estivo che aveva portato non solo vento e acqua, ma anche tuoni e fulmini.

Uno di questi aveva colpito la minore, poco lontana dalla mamma, mentre gli altri componenti della famiglia erano riusciti a mettersi al riparo in auto.

Il padre non aveva potuto far altro che assistere impotente al dramma, come aveva successivamente raccontato ai media ellenici. Ad attirare il fulmine sarebbe stata una perlina di metallo presente sul costume da bagno della 13enne