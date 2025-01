video suggerito

È Fabiana Piccioni la donna trovata morta a Giulianova: era scomparsa 2 giorni fa, ipotesi femminicidio Appartiene alla 47enne Fabiana Piccioni il corpo semicarbonizzato ritrovato nel pomeriggio di giovedì 9 gennaio a Giulianova, in provincia di Teramo. La donna si era allontanata giovedì scorso dalla casa dei suoi genitori che ne avevano denunciato la scomparsa. Tra le ipotesi dell’Autorità giudiziaria ci sarebbe quella di un femminicidio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra, Fabiana Piccioni, 47 anni.

Appartiene a Fabiana Piccioni, 47 anni, il corpo semicarbonizzato ritrovato nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 gennaio, nelle campagne di Giulianova, in provincia di Teramo.

La donna si era allontanata giovedì scorso dalla casa dei suoi genitori. Non vedendola tornare, ne hanno denunciato la scomparsa ai Carabinieri.

Di lei non era stata trovata nessuna traccia, fino al pomeriggio di ieri, quando alcuni cacciatori si sono imbattuti nel corpo senza vita della donna.

L'allarme è stato lanciato attorno alle 15. Il cadavere è stato trovato in via Cavoni, zona di campagna poco frequentata, in cui spesso vengono abbandonati rifiuti tra la vegetazione.

Il cadavere della donna era nascosto tra gli arbusti e senza vestiti. Presentava profonde ustioni, soprattutto nella parte inferiore, ed era già in stato di decomposizione. Non si sa ancora a quando risalga il decesso. L'area del ritrovamento è stata posta sotto sequestro e la strada chiusa al traffico.

Tra le ipotesi seguite dall'Autorità giudiziaria ci sarebbe quella di un femminicidio. Oggi, venerdì 10 gennaio, verrà eseguita l'autopsia dal medico legale Antonio Tombolini, su delega della pubblico ministero Greta Aloisi. Gli investigatori hanno identificato la donna grazie a un tatuaggio sull'avambraccio.

I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto, sul posto i militari si sono messi alla ricerca di tracce di Dna o impronte. Gli investigatori stanno anche cercando di capire se le telecamere di sorveglianza che inquadrano i punti di accesso alla via possano aver ripreso qualcosa.

"Dalle prime informazioni che arrivano in Comune – ha spiegato il sindaco di Giulianova Jwan Costantini – siamo davanti a un femminicidio, a un delitto efferato che mai Giulianova aveva visto prima. La città è scossa. La donna era scomparsa due giorni fa. Non la conoscevo, so che si era candidata alle elezioni comunali del 2019″.

"Attendiamo gli sviluppi dalle indagini. La zona del ritrovamento è periferica, l'abbiamo chiusa per consentire i rilievi degli investigatori. Ci sono molte telecamere nell'area, speriamo che qualcuna possa dare risposte ai tanti dubbi", ha detto ancora il primo cittadino.

"L'unica cosa certa al momento, è che la vittima è Fabiana. E la conosciamo in tanti, una brava ragazza con pregi e difetti, come tante. L'altra cosa certa è che trattasi di quei casi che non avresti mai creduto potessero accadere nella tua città, e, ovviamente, siamo tutti scioccati", ha scritto un conoscente della donna.

"In questo momento d'intenso dolore, il nostro pensiero e il nostro abbraccio forte, anzi fortissimo, e silenzioso, va alla sua famiglia. – aggiunge – Alla mamma, al papà, amico e collega di mio padre in quello che era il glorioso ospedale di Giulianova di una volta, e al fratello, al quale giunge fortissimo l'abbraccio di tutti i colleghi della Betafence di Tortoreto. Ciao Fabiana, riposa in pace".