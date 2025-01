Trovato cadavere carbonizzato nelle campagne del Teramano: la vittima è una donna. Non si esclude omicidio

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Alcuni cacciatori hanno trovato il cadavere carbonizzato di una persona in una campagna a Giulianova, in provincia di Teramo. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una donna la cui età resta per ora sconosciuta: le condizioni del cadavere infatti non permettono di stabilirla.

Secondo quanto riferiscono anche i media locali, i cacciatori avrebbero segnalato la presenza del cadavere alle forze dell'ordine e sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Teramo, quelli della locale Compagnia e il personale del 118. Le indagini sono attualmente in corso.

Secondo le informazioni fornite da fonti investigative a Fanpage.it, si tratterebbe di una donna scomparsa qualche giorno fa. Alcuni elementi farebbero pensare alla signora scomparsa della quale per ora non si diffonde il nome. I familiari della donna sono stati informati e stanno raggiungendo il luogo del ritrovamento del corpo senza vita. Per l'identità bisognerà effettuare ulteriori accertamenti.

Le autorità non escludono l'ipotesi dell'omicidio o quella del tentato occultamento di cadavere. Secondo chi indaga, infatti, la donna potrebbe essere stata uccisa e trasportata nelle campagne di Giulianova o portata sul posto dopo un malore. Quello che è certo, secondo le autorità, è che la vittima non sia arrivata nelle campagne del Teramano da sola.