Omicidio Pierina Paganelli, Manuela Bianchi al fratello Loris in un'intercettazione: "Ho trovato io il corpo" In un'intercettazione del 4 ottobre 2023, a poche ore dalla scoperta del corpo di Pierina Paganelli, si sente Manuela Bianchi dire al fratello Loris di aver trovato lei il cadavere della suocera. Parole che contraddicono le dichiarazioni fornite agli inquirenti lo scorso 4 marzo, quando aveva invece detto di aver incontrato prima Louis Dassilva, indagato per l'omicidio dell'anziana.

A cura di Eleonora Panseri

Loris e Manuela Bianchi

"L'ho trovata io, l'ho trovata lì. È sempre stata lì". A pronunciare queste frasi, rivolgendosi al fratello Loris, è Manuela Bianchi in un'intercettazione del 4 ottobre 2023, mentre i due si trovano nella sala d'attesa della questura di Rimini a poco meno di 12 ore di distanza dal ritrovamento del corpo di Pierina Paganelli.

“Non avevo capito che l’avevi trovata te”, si sente dire Loris Bianchi, parlando con la sorella senza sapere di essere intercettato. “Alla polizia non dire niente”, gli risponde la donna, nuora della vittima, abbracciandolo. “Non l’ha trovata…”, aggiunge, indicando in alto con il dito e riferendosi a qualcuno. “L’ho trovata io. L’ho trovata lì. È sempre stata lì”, aggiunge.

Come riporta Il Resto del Carlino, la registrazione, insieme a molte altre, in queste ultime settimane è al centro di un meticoloso lavoro da parte degli investigatori della mobile di Rimini. Il filmato che la accompagna è stato mostrato per la prima volta pochi giorni fa durante il programma Rai La Vita in diretta.

Le parole pronunciate dalla donna sembrano contraddire le ultime dichiarazioni rilasciate da Manuela Bianchi durante l’interrogatorio del 4 marzo scorso, quando è stata indagata per favoreggiamento.

La donna avrebbe detto agli inquirenti di aver incontrato prima nel garage Louis Dassilva, il 35enne indagato per omicidio ed ex amante di Bianchi, e che sarebbe stato lui a dirle che c’era un corpo di donna disteso per terra dietro la porta tagliafuoco, di rimanere in silenzio e chiamare i soccorsi.

Un'altra ipotesi è che Bianchi, parlando con il fratello, avrebbe suggerito a Loris cosa dire alla polizia, con l'intenzione di coprire Dassilva che ha sempre negato e continua a negare qualsiasi coinvolgimento con l'accaduto e a professare la sua innocenza.

Adesso si attende l’incidente probatorio fissato dagli inquirenti per martedì 25 marzo, quando Manuela Bianchi sarà chiamata a riconfermare le ultime dichiarazioni davanti al giudice per le indagini preliminari per cristallizzare la ricostruzione fornita poche settimane fa.

All'incidente parteciperà anche Dassilva, come conferma a Fanpage.it dal suo avvocato, Riario Fabbri. "Certo che parteciperà, ha sempre preso parte a tutti gli incidenti probatori, verrà anche a questo".

La difesa del 35enne aveva presentato obiezione all'incidente. "Le indagini sono aperte e sono in corso consulenze, come è stato detto anche nella richiesta di proroga delle indagini. – ha spiegato il legale – È prematuro perché impedisce di poter svolgere domande che con tutti gli elementi in mano sarebbe più facile fare".

E aggiunge: "Ora ci aspettiamo di sentire Manuela Bianchi nel contraddittorio delle parti, sentiremo cosa ha da dire e poi porremo le nostre domande".