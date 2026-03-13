Offese a Manuela Bianchi scritte sui muri dopo la morte di Pierina Paganelli, a giudizio la moglie di Dassilva

La procura di Rimini ha citato in giudizio Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, per le presunte offese e le minacce nei confronti dell’ex amica Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli morta nell’ottobre 2023. Per il delitto della 78enne è imputato a processo il marito di Bartolucci, Louis Dassilva.

Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi

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La procura di Rimini ha citato in giudizio Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva, unico imputato per la morte di Pierina Paganelli, uccisa in via del Ciclamino a Rimini la notte del 3 ottobre. La donna è citata per minacce aggravate, diffamazione e percosse nei confronti della nuora di Paganelli, Manuela Bianchi, amante di Dassilva prima del delitto ed oggi ex amica della stessa Bartolucci. L'udienza predibattimentale è fissata per l'8 giugno e le condotte a lei contestate risalgono al luglio 2024: durante una trasmissione televisiva, la donna avrebbe minacciato Bianchi per poi aggredirla e tirarle i capelli.

Altre minacce alla donna sarebbero state riferite al personale di polizia durante l'arresto di Dassilva, avvenuto nel luglio del 2024. La vicenda si intreccia, seppur superficialmente, alle indagini e all'attuale processo per omicidio nel quale invece è coinvolto il 34enne: in particolare si fa riferimento ad alcune scritte apparse suoi muri dell'ascensore e del condominio di via del Ciclamino. Le frasi erano tutte contro Manuela Bianchi e in aula, appena qualche giorno fa, Bartolucci aveva dapprima respinto l'accusa di esserne l'autrice e poi, incalzata dal pm che aveva preso come riferimento alcune sue dichiarazioni di mesi fa, aveva ammesso di "non ricordare" quanto detto alle autorità sui messaggi minatori comparsi dopo l'omicidio.

"La difesa di Manuela, persona offesa nel procedimento penale, prende atto del decreto di citazione diretta a giudizio disposto dalla Procura della Repubblica nei confronti dell'imputata per i reati contestati" ha sottolineato l'avvocato Nunzia Barzan che segue Bianchi. Manuela, inoltre, parteciperà all'udienza predibattimentale.

"Siamo lieti di apprendere che, finalmente, la signora Bartolucci potrà difendersi di fronte ad un Giudice per i reati residuali che le vengono contestati e che, sino ad oggi, hanno visto l'intervento risolutivo del Gip di Rimini, dottoressa Ceccarelli", ha invece sottolineato l'avvocata Chiara Rinaldi, che segue Bartolucci.