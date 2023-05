Duplice omicidio nel Trevigiano, uccide fratello e cognata a colpi di pistola in casa La terribile scoperta dei due cadaveri nel primissimo pomeriggio di mercoledì all’interno della loro abitazione a Paese, nel Trevigiano. Le due vittime sono Giancarlo Pestrin di 63 anni e Martina Sandre di 58 anni, marito e moglie uccisi a colpi di arma da fuoco.

A cura di Antonio Palma

Terribile ritrovamento oggi nel Trevigiano dove un uomo e una donna sono stati ritrovati morti all’interno della loro abitazione a Paese. La terribile scoperta nel primissimo pomeriggio di mercoledì 3 maggio in via Monsignor Breda. Le due vittime sono Giancarlo Pestrin di 63 anni e Martina Sandre di 58 anni, marito e moglie uccisi a colpi di arma da fuoco nell'abitazione che si trova all'interno dell'azienda agricola di famiglia.

Marito e moglie sarebbero stati vittima di un duplice omicidio avvenuto in ambito familiare. Per la morte dei due, infatti, i carabinieri hanno fermato poco dopo un uomo, il 51enne Massimo Pestrin, fratello di Giancarlo Pestrin. Per gli inquirenti sarebbe stato lui a uccidere fratello e cognata dopo una lite nell’abitazione.

Le vittime e il fermato vivevano infatti a pochi metri di distanza con le rispettive famiglie all'interno dell'azienda di famiglia dove si è consumata la tragedia. L'arma usata per il delitto è una pistola che pare l’uomo tenesse regolarmente. Portato nella caserma dei carabinieri di Treviso e interrogato, il 51enne fermato avrebbe subito confessato il duplice omicidio.

L’allarme era scattato poco dopo le 13 quando ai carabinieri sono arrivate segnalazioni di colpi di arma da fuoco nella zona. I militari dell’arma accorsi poco dopo sul posto hanno fatto la tragica scoperta. Marito e moglie sono stati trovati in una pozza di sangue nella cucina della casa in cui vivevano, raggiunti da diversi colpi di pistola, alcuni alle spalle, che si sono rivelati fatali. Sul posto i reparti della scientifica per i rilievi e il medico legale. Al momento ancora non sono chiare le esatte circostanze dell’accaduto. I carabinieri infatti proseguono le indagini sul movente esatto dietro al duplice omicidio.