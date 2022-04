Duplice omicidio in Calabria, coppia trovata morta in auto: il cadavere di lui nel portabagagli Notte di sangue a Castrovillari, in Calabria, dove un uomo e la sua compagna sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco. I loro corpi sono stati trovati in un’auto: il cadavere di lui era nel portabagagli.

A cura di Chiara Ammendola

Duplice omicidio la scorsa notte a Castrovillari in Calabria dove un uomo e una donna sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco: i loro cadaveri sono stati ritrovati all'interno di un'auto parcheggiata nelle campagna di contrada Giammellona, in una zona isolata del comune in provincia di Cosenza. Le vittime sono un uomo, Maurizio Scorza, di Cassano allo Ionio, e la sua compagna che invece risiedeva a Villapiana.

Sui cadaveri diversi colpi d'arma da fuoco

La coppia, stando alle prime informazioni, sarebbe dunque rimasta vittima di un vero e proprio agguato ma la dinamica è ancora tutta da chiarire. Sul posto sono giunti i carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Cosenza e della Compagnia di Castrovillari, coordinati dal Procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D’Alessio: i corpi, ormai privi di vita, delle due vittime, sono stati trovati all'interno dell'auto, una Mercedes: l'uomo era nel vano portabagagli della vettura, mentre quello la donna era al posto di guida. Entrambi sarebbero stati colpiti da diversi colpi d'arma da fuoco.

L'uomo già scampato a un attentato nel 2013

Secondo una prima ispezione cadaverica del medico legale che ha raggiunto il pm sul posto, i due sarebbero stati uccisi qualche ora prima del ritrovamento dei. Al caso lavorano sia la procura di Castrovillari che la Dda di Catanzaro. Secondo quanto si apprende, l’uomo, Maurizio Scorza, che aveva già subito un attentato nel 2013 al quale era riuscito a scompare, aveva 57 anni ed era già noto alle forze dell’ordine per via di alcuni precedenti per droga mentre la donna, la cui identità non è stata ancora resa nota, era la sua compagna.