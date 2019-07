Duplice omicidio a Cosenza, trovati in auto i cadaveri di due uomini: uccisi a colpi di fucile

I cadaveri di due uomini sono stati ritrovati questa mattina nelle campagne di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, in contrada Apollinara. Si tratta di Pietro Greco, di 39 anni, di Castrovillari, già noto alle forze dell’ordine per precedenti nel traffico di droga, ed un imprenditore, Francesco Romano. Sarebbero stati uccisi a colpi di arma da fuoco.