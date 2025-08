Due operai muoiono mentre puliscono una fossa biologica in una villa vicino Venezia: avevano 23 e 30 anni

Altro drammatico incidente sul lavoro. Oggi 4 agosto sono morti due operai di 23 e di 30 anni mentre erano al lavoro sulla fossa biologica di una villa che stavano bonificando. La tragedia è avvenuta verso le 10 in via Desman a Veternigo, una frazione del comune di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia.

Stando alle prime informazioni, i due giovani lavoratori avrebbero perso la vita a causa delle probabili esalazioni provenienti dalla fossa biologica. Sarebbero poi caduti nella cisterna.

Subito sarebbero stati allertati i soccorsi ma una volta sul posto i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sull'accaduto indagano anche gli operatori dello Spisal, ovvero il Servizio per la Prevenzione e la Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. Sono in corso tutti gli accertamenti per confermare la dinamica dell'accaduto. I corpi sono stati recuperati dai vigili del fuoco.

Intanto, oltre che alle forze dell'ordine, sul posto si è precipitato anche il segretario generale della Cgil di Venezia, Daniele Giordano: "Siamo esterrefatti. Ennesima tragedia di una strage continua. Non capiamo cosa possa essere successo in una residenza privata".