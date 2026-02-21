Due giovani trovati morti in una tenda vicino al fiume: giallo ad Ascoli

Si tratta di un uomo e una donna di età compresa tra i 30 e i 40 anni, li hanno trovati lungo le sponde del fiume Tronto. Secondo i primi accertamenti, il decesso risalirebbe ad alcune ore prima del ritrovamento di questa mattina. Un cane ha vegliato i corpi per ore.

Due persone, secondo le prime informazioni si tratta di un uomo e una donna di età compresa tra i 30 e i 40 anni, sono state trovate morte questa mattina ad Ascoli Piceno, lungo le sponde del fiume Tronto. I due si trovavano in una tenda a poche centinaia di metri dal cimitero, nel quartiere di Borgo Solestà. Sul posto, dopo che è stato dato l’allarme, sono arrivate diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco, agenti della Questura e carabinieri, ma per la coppia non c’è stato nulla da fare.

Il decesso, secondo i primi riscontri, risalirebbe a diverse ore prima del ritrovamento di questa mattina, dunque forse nella notte, ma maggiore chiarezza arriverà dall’autopsia che sicuramente verrà disposta dalla Procura di Ascoli.

Il dramma, stando a quanto riportano le cronache locali, si è verificato lungo la principale via d’accesso al camposanto dove, in un declivio che guarda al sottostante fiume Tronto, ci sono alcuni senzatetto in ripari di fortuna. Sarebbe stato proprio uno di questi a dare l’allarme. L’area è stata transennata per consentire i rilievi da parte dei militari e del personale della scientifica, al termine delle operazioni sarà autorizzata la rimozione delle due salme.

Stando alle prime informazioni, sembra che la coppia viveva in quella tenda da qualche tempo, probabilmente in condizioni di forte disagio. I due, stando sempre alle prime indiscrezioni trapelate, erano già stati segnalati ai servizi sociali del Comune. Le indagini condotte dalla squadra mobile col supporto del reparto scientifico della Questura di Ascoli sono in corso per ricostruire quanto accaduto e stabilire le cause del decesso.

Sembrerebbe esclusa comunque una morte violenta: l'ipotesi al momento più probabile è quella di una morte causata dalle esalazioni di una stufetta trovata nella tenda dove i due alloggiavano insieme a un cane che è stato trovato vivo. L'animale ha vegliato l'uomo e la donna per diverse ore.