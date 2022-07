Due bimbi scappano dall’asilo: scavalcano la staccionata di nascosto e tornano a casa a piedi Sono scappati dall’asilo e, mano nella mano, si sono incamminati verso casa i due bambini protagonisti di una insolita fuga lo scorso 23 giugno. La maestra, che non si è accorta di nulla, ora rischia un provvedimento disciplinare.

Sono riusciti a sfuggire al controllo della maestra e sono scappati dall'asilo per tornare a casa. È questa l'avventura che vede protagonisti due bambini di 5 e 6 anni che lo scorso 23 giugno si sono allontanati dalla scuola d’infanzia ’Il Colibrì’ di Pianoro, in provincia di Bologna, e senza alcuna paura si sono incamminati verso casa.

La vicenda, come riporta il Resto del Carlino, si è conclusa con un lieto fine visto che i due amici non si sono persi e sono riusciti a riabbracciare i loro genitori sani e salvi, come si dice in questi casi. Sembra infatti che abbiano anche fatto un giro al parco davanti alla scuola prima di dirigersi verso casa, ma le loro mamme, spaventate e sorprese, quando li hanno visti bussare alla porta si sono rivolte immediatamente alla scuola per capire cosa fosse successo.

Stando a quanto ricostruito finora la responsabile dei bambini, la maestra, che in quel momento era presente in classe insieme a una collega, non si sia accorta di nulla e che abbia saputo del loro allontanamento solo dopo quando le mamme sono andate a scuola. La collega di sostegno era dedicata a un solo alunno e per questo a sua volta non si sarebbe accorta dell'accaduto.

Le mamme si sono confrontate con la dirigente scolastica che ha provveduto a segnalare l'accaduto ai carabinieri della stazione di Pianoro, ma nessuno ha sporto denuncia, almeno per il momento. Il provvedimento potrebbe essere invece preso internamente alla scuola quando nei prossimi giorni la maestra sarà convocata dalla preside alla quale dovrà spiegare perché non si sia accorta dell'allontanamento prima e dell'assenza poi dei due bambini.