Due amici trovati morti nella stessa casa vicino a Palermo: a dare l’allarme i parenti

In una stessa casa di Carini, alle porte di Palermo, sono stati trovati morti due amici di 68 anni: entrambi i decessi sono avvenuti per cause naturali.

Due amici di 68 anni sono stati trovati morti in una stessa casa di Carini, alle porte di Palermo. Stando alle prime informazioni, uno dei due è stato trovato disteso nel soggiorno e l'altro nel letto. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che da alcuni giorni non riuscivano a mettersi in contatto con loro.

Come spiegano a Fanpage.it fonti investigative, entrambi i decessi sono avvenuti per cause naturali tanto che dopo una prima analisi del medico legale non è stata disposta l'autopsia e non è stata aperto un fascicolo di indagini. Le salme sono già state consegnate ai parenti e a breve si procederà con i funerali. Quello che si sa al momento è che i due erano amici e si trovavano nella stessa casa quando si sono sentiti male. Sul corpo non avevano nessun segno di violenza. Esclusa anche l'ipotesi di una fuga di gas.

Resta non nota la causa della morte per motivi naturali. Ad allertare i carabinieri e i sanitari del 118 sono stati i parenti e i vicini, ma una volta sul posto non c'è stato più nulla da fare.