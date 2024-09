video suggerito

Due alpinisti morti durante l'escursione sulla Marmolada, in corso le operazioni di recupero dei corpi I soccorritori del Soccorso Alpino sono al lavoro per recuperare la salma di due alpinisti morti durante un'escursione sulla Marmolada. A dare l'allarme, la moglie di uno degli escursionisti.

A cura di Gabriella Mazzeo

Due alpinisti italiani sono morti lungo la via che porta alla cima della Marmolada. Sono in corso le operazioni per il recupero delle salme che sarebbero state già individuate dai soccorritori. L'allarme sarebbe stato dato dalla moglie di uno degli alpinisti coinvolti. La donna era infatti allarmata perché non aveva visto rientrare il marito.

Le perlustrazioni per garantire il recupero del corpo sono ancora in corso nell'area e il Soccorso Alpino sta sorvolando la zona con l'elicottero "Falco 2", gestito dal Suem dell'Azienda Ulss e Dolomiti Emergency.

In aggiornamento