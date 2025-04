video suggerito

La storia dell'amicizia tra papa Wojtyla e Lino Zani: la passione per la montagna e la fede condivisa Papa Giovanni Paolo II e lo scrittore, alpinista e autore televisivo Lino Zani si incontrarono per la prima volta nel luglio del 1984, quando Zani si occupava degli sciatori in visita sull'Adamello. Dopo la vacanza del Pontefice, tra i due nacque una forte amicizia che l'alpinista ha raccontato in un libro e poi in un film.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il Papa Giovanni Paolo II e Lino Zani alla sua destra

Si sono incontrati per la prima volta il 16 luglio del 1984 in occasione di una vacanza di Papa Wojtyla sull'Adamello e l'amicizia tra l'alpinista, scrittore e produttore televisivo Lino Zani e il Pontefice si è definitivamente consolidata davanti a un piatto di "strozzapreti", un tipo di pasta preparato dalla madre dell'alpinista.

Papa Wojtyla aveva organizzato le sue vacanze nel rifugio delle Lobbie, sull'Adamello, a oltre tremila metri di altitudine. Negli anni Zani ha raccontato di aver accompagnato a sciare quattro preti polacchi che poi, al termine della giornata di turismo, gli avevano chiesto come organizzare proprio lì le ferie del Pontefice.

In quell'occasione, pur dovendo rimanere segretissima la meta delle vacanze di Wojtyla, l'allora presidente Sandro Pertini decise di unirsi a lui presentandosi a bordo di un elicottero sull'Adamello in compagnia del Santo Padre.

Da quel luglio del 1984, l'amicizia tra Zani e Giovanni Paolo II durò anni e non si scalfì fino alla morte del Papa, avvenuta nell'aprile del 2005.

Giovanni Paolo II con il Presidente Sandro Pertini sull'Adamello

Il primo incontro di Papa Giovanni Paolo II e la famiglia Zani

Il primo incontro tra Papa Giovanni Paolo II e Lino Zani avvenne nel luglio del 1984, quando il Pontefice atterrò sull'Adamello a bordo di un elicottero insieme a Sandro Pertini. L'alpinista, scrittore e autore televisivo ha ricordato negli anni come quell'amicizia che è durata fino alla morte di Wojtyla si sia consolidata davanti a un piatto di "strozzapreti" preparato dalla madre di Zani proprio per il Pontefice in occasione delle sue vacanze.

La località era stata individuata da quattro preti polacchi arrivati sull'Adamello nel giugno dello stesso anno per sciare. Al termine della giornata sulle piste, infatti, uno dei quattro religiosi si era presentato alla famiglia Zani come segretario personale del Pontefice e aveva manifestato l'intenzione di organizzare per lui una vacanza proprio lì.

L’amicizia tra Papa Wojtyla e Lino Zani

Da quel momento, come racconta lo stesso Zani, è nata una bella amicizia con il Pontefice. Da alpinista e sciatore lo ha accompagnato in numerose sciate, imparando così a conoscere l'uomo prima del Papa. L'esperienza è stata raccontata dallo scrittore anche nel film per la Tv del 2013 "Non avere paura".

Zani ha ricordato spesso che quando si arrabbiava, il Pontefice parlava in polacco e che era molto goloso di formaggio. La famiglia di Zani è stata spesso invitata a Roma proprio da Wojtyla in persona.

L'amicizia dimostrata da Giovanni Paolo II spinse l'alpinista a mostrargli la foto della vetta dopo aver scalato per la prima volta una montagna da 8mila metri. Nel suo suo libro "Era santo, era uomo", che poi ha dato vita al film, Zani ricorda: "Quando gli mostrai la foto della vetta mi chiese perché andassi così in alto. Io gli dissi che volevo sapere cosa c'era dall'altra parte della cima e allora lui mi disse che ‘dall'altra parte' si può andare una volta sola, mentre dalla cima si può solo scendere".

"Mi disse che nella vita tutti abbiamo una cima da raggiungere, ma quando si arriva sempre più in alto la difficoltà vera è saper rinunciare e tornare indietro" ha spiegato l'autore televisivo. "Si fermava a pregare in ogni posto. Non era più sulla terra in quei momenti, ma in contatto con Dio".