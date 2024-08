video suggerito

Drogata e violentata dopo una festa in spiaggia: 19enne americana denuncia stupro di gruppo a Ravenna Una ragazza di 19 anni arrivata da pochi giorni a Ravenna per uno scambio culturale ha denunciato una violenza sessuale di gruppo dopo una festa in spiaggia. La giovane, sconvolta dall’accaduto, è subito tornata a casa dai genitori in America. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una ragazza di 19 anni è stata violentata da alcuni giovani dopo una festa al mare. La 19enne americana viveva a Ravenna da poco tempo ed era arrivata nell'ambito di uno scambio culturale. Dopo aver denunciato la violenza, però, ha rimesso in valigia tutte le sue cose per andarsene.

Stando a quanto da lei raccontato, nella giornata di domenica alcuni ragazzi l'avrebbero avvicinata durante una festa al mare in uno stabilimento balneare di Punta Marina Terme. Stando a quanto da lei raccontato alla ragazza italiana che la ospitava, il gruppo di giovani avrebbe usato la cosiddetta droga dello stupro per abusare di lei mentre era incosciente.

La giovane si è recata in ospedale diverse ore dopo la violenza e solo su consiglio dei genitori chiamati per avere conforto. Dopo la visita e la denuncia, la 19enne ha scelto di prendere tutte le sue cose e tornare in America dai genitori. Gli inquirenti dovranno quindi continuare le indagini da soli, senza il supporto della 19enne comprensibilmente sconvolta.

La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per violenza sessuale di gruppo. Per ovviare al mancato supporto investigativo della 19enne, che ha comunque raccontato agli inquirenti tutto quello che sapeva ma che si è rifiutata di restare in Italia durante le indagini, le autorità dovranno esaminare le immagini delle telecamere del lido dove la giovane ha incontrato il gruppo di ragazzi.

Come da prassi, gli investigatori esamineranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ascolteranno le testimonianze dei giovani avventori presenti al lido nella notte di domenica. La festa alla quale aveva partecipato la 19enne, infatti, sarebbe stata una delle più frequentate dai giovani del posto durante la serata. Per questo motivo sarà necessario visionare le immagini delle telecamere e sentire il racconto delle persone presenti per individuare i responsabili.