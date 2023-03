Droga “brandizzata” con le foto di Messina Denaro e Totò Riina: maxi sequestro a Marsala Droga “brandizzata” con i voti di Messina Denaro e Totò Riina. La scoperta è stata fatta dai carabinieri di Trapani all’interno di un deposito di Marsala.

A cura di Chiara Ammendola

Più di 13 kg di droga tra hashish, cocaina e marijuana sono stati sequestrati dal Nucleo operativo e radiomobile di Trapani a Marsala. Sui panetti le foto dei boss di Cosa nostra Matteo Messina Denaro e Totò Riina, oltre che di uno dei protagonisti del film Il padrino. La droga è stata sequestrata dai militari all'interno di un deposito in cui erano stipate le sostanze stupefacenti che serviva anche da laboratorio per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Da giorni i militari controllavano l'ingresso di un magazzino della periferia marsalese, fino a quando hanno fermato un incensurato del posto, di 28 anni che, dopo aver aperto con le chiavi, era entrato nel deposito. Una volta uscito i carabinieri lo hanno bloccato e dopo una perquisizione personale, hanno rinvenuto, nella sua tasca, un involucro contenente 50 grammi di cocaina pura.

I militari hanno complessivamente sequestrato 13 kg di hashish, 700 grammi di cocaina pura e 700 grammi di marijuana contenuta in diversi sacchetti di plastica. Nel magazzino è stata trovata anche una macchina per il confezionamento sottovuoto, due bilancini elettronici e materiale per tagliare la droga, che avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 200mila euro.Nelle auto e nelle abitazioni nella disponibilità dell'indagato sono stati trovati appunti e contabilità al vaglio degli investigatori dell'Arma. Dopo la convalida dell’arresto il gip ha disposto per il 28enne la custodia cautelare in carcere.