Drammatico incidente sulla strada provinciale: muore bimba di 10 anni, cinque feriti a Bari Una bambina di 10 anni è morta tragicamente e altre cinque persone sono rimaste ferite a seguito di uno spaventoso incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 230 che collega Gravina di Puglia a Spinazzola, nel Barese.

Giornata di sangue sulle strade italiane oggi, domenica 29 ottobre. Una bambina di 10 anni è morta tragicamente e altre cinque persone sono rimaste ferite a seguito di uno spaventoso incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 230 che collega Gravina di Puglia a Spinazzola, nel Barese. Il dramma nella tarda mattinata di oggi, poco prima di mezzogiorno, nel territorio del comune di Gravina di Puglia, nella città metropolitana di Bari.

Secondo le prime ricostruzioni, due veicoli, una Volvo e una Mercedes, si sarebbero scontrati frontalmente, per cause ancora tutte da verificare, all’altezza di una curva. Un impatto fortissimo che non ha lasciato scampo alla bambina di 10 anni che è morta praticamente sul colpo.

Numerosi i soccorritori giunti sul posto tra vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell’ordine. Sono intervenuti sia un'automedica che tre ambulanze del servizio di emergenza del 118. Oltre alla bimba deceduta, ben cinque le persone ferite nell’impatto, tra automobilisti e passeggeri delle due vetture. Quattro sono stati estratti dalle lamiere e trasportati in ospedale, un quinto invece è stato medicato sul posto con ferite più lievi.

I quattro feriti più seri sono stati trasportati dal 118 all’ospedale Perinei di Altamura in ambulanza: due sono stati classificati come codice rosso di massima urgenza e altri due invece come codice giallo.

Sul luogo della tragedia anche gli agenti della polizia locale di Gravina di Puglia che hanno effettuato i rilievi ed ascoltato i testimoni per ricostruire con precisione la dinamica dell'impatto e stabilire le cause dell'incidente.