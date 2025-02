Dramma sui binari: giovane si aggrappa al treno in stazione a Santhià e muore nella notte

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Dramma sulla linea ferroviaria Torino-Milano: qualche sera fa un giovane ha trovato la morte sui binari tra Santhià e Bianzè. Difficile, anche a causa dell’assenza di telecamere, ricostruire con esattezza quanto avvenuto, ma stando a quanto emerso finora il ragazzo sarebbe stato travolto nel tentativo di prendere l’ultimo treno della giornata, partito da Milano e diretto a Torino.

Sul caso indaga la polizia ferroviaria di Novara, ma c’è massimo riserbo da parte degli inquirenti. Una prima ricostruzione di quanto potrebbe essere accaduto la sera di venerdì scorso la fa oggi il quotidiano La Stampa secondo cui la giovane vittima, un italiano di seconda generazione, si trovava alla stazione di Santhià in attesa dell’ultimo treno della serata diretto nel capoluogo piemontese.

Per cause tutte da chiarire il ragazzo si sarebbe aggrappato all’esterno del convoglio. Dopo la sosta in stazione a Santhià, il treno è ripartito e si è fermato di nuovo solo nei pressi della stazione di Bianzé, diversi chilometri dopo la precedente fermata. Lanciato l’allarme dopo che qualcuno ha capito dell’emergenza in corso, i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, ancora all’esterno del convoglio.

Sul posto è intervenuta l’autorità giudiziaria, la salma è stata recuperata nella notte. Ora le indagini dovranno chiarire la dinamica dell’incidente e che cosa è successo nel tratto tra le due stazioni in Piemonte.