Dramma nel Catanese, bimbo di 18 mesi si sente male e muore all’asilo: disposta l’autopsia Un bambino di 18 mesi è morto, probabilmente per una crisi respiratoria, in un asilo nido di Calatabiano. La procura di Catania ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per accertare con certezza le cause del decesso.

A cura di Susanna Picone

Immagine di archivio

Una tragedia si è consumata oggi, venerdì 28 luglio, nell’asilo nido di Calatabiano, nel Catanese. Un bambino di diciotto mesi si è sentito male: inutili i tentativi dei soccorritori, il piccolo non ce l’ha fatta.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino avrebbe avuto una crisi respiratoria. A lanciare l’allarme, accorgendosi che stava male e aveva difficoltà nel respirare, è stata una maestra dell’asilo nido frequentato dal piccolo.

Sul posto alla periferia di Calatabiano, intorno alle 16 di oggi, è arrivata un'ambulanza del 118, ma il personale medico, vista la gravità della situazione, ha subito chiesto l'intervento dell’elicottero. Il veicolo è arrivato nel giro di pochi minuti atterrando nello spazio riservato di via Tomarchio e i soccorritori, scortati dai Carabinieri, hanno raggiunto l’asilo tentando disperatamente di rianimare il piccolo.

Ma purtroppo tutto è stato inutile: i medici hanno tentato di rianimare il bambino per oltre un’ora, fino a quando sono stati costretti a fermarsi. Il bambino è morto.

Ora la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia per accertare con certezza le cause del decesso del bimbo.

Le indagini sono affidate ai carabinieri: tra gli accertamenti in corso da parte dei militari dell’Arma anche quelli sugli orari per capire quanto tempo sia passato fra il malore del bambino e la richiesta di aiuto al 118.

La tragica notizia di Calatabiano arriva dopo altri due incidenti, per fortuna non mortali, registrati oggi sempre in Sicilia e che riguardano bambini piccoli. A Palermo due bambini, una di quattro anni e l'altro di un anno e mezzo, sono caduti in circostanze ancora da chiarire dai balconi dei palazzi su cui si trovavano. La bimba è ricoverata in condizioni serie, il maschietto invece sarebbe sempre rimasto cosciente.