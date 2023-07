Bimba precipita da un balcone a Palermo, è grave: “Soccorritori del 118 aggrediti” In base a una prima ricostruzione la bambina è precipitata da un balcone al primo piano, ovvero da un’altezza di circa cinque metri. Indaga la polizia.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Un drammatico incidente si è verificato oggi a Palermo. Una bambina tedesca di 4 anni è caduta da un balcone nel capoluogo siciliano, in corso dei Mille.

La piccola paziente, che risulta essere nata in Germania da genitori palermitani che in questi giorni si trovano in vacanza in Sicilia, è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Di Cristina. Le condizioni sono subito apparse gravi: la bimba avrebbe riportato pesanti traumi cerebrali ed è stata intubata.

La piccola, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduta dal primo piano di un palazzo, da un'altezza di circa cinque metri.

Sul posto per prestare i primi soccorsi è intervenuto personale del 118, ma un infermiere e un medico sarebbero stati picchiati da parenti e amici della bimba.

Sull'accaduto indaga la polizia che dovrà fare luce quindi anche sull'aggressione al personale del 118 che ha ritardato i soccorsi e l'arrivo della bambina in ospedale. A quanto emerso, l'ambulanza che doveva portare la bimba in ospedale sarebbe stata circondata e colpita con calci e pugni da alcune persone presenti.

Risale soltanto a pochi giorni fa un episodio simile a Villafranca Tirrena, sempre in Sicilia: un bambino di 6 anni è precipitato dal terrazzo di un palazzo in via Tomasi di Lampedusa ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso pediatrico del Policlinico. Prima di lui un altro caso a Mazara del Vallo: a precipitare da un balcone una bambina di 4 anni che purtroppo non ce l'ha fatta.

Articolo in aggiornamento