video suggerito

Dramma in Sicilia, 17enne muore annegato: si era tuffato per salvare un amico La tragedia oggi a Scoglitti, frazione di Vittoria. L’amico in difficoltà nel mare mosso si è salvato, il ragazzo che si era tuffato per cercare di aiutarlo invece non ce l’ha fatta. Altre vittime in mare oggi in Toscana e nel Lazio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia nel pomeriggio di oggi, domenica 4 agosto, in Sicilia: un ragazzo di diciassette anni è morto annegando nel mare di Scoglitti, frazione di Vittoria.

Il ragazzo, stando a una prima ricostruzione dell’accaduto fornita anche dalle persone presenti, sarebbe morto nel tentativo di salvare un amico in preda alle forti correnti del mare. L’amico era in difficoltà tra le onde e lui si sarebbe tuffato e avrebbe cercato di raggiungerlo proprio per portarlo in salvo.

Ma se l’amico poi è riuscito a tornare a riva sano e salvo, purtroppo lui non ce l’ha fatta. Il diciassettenne, si tratta di un giovane nato e residente a Vittoria, è deceduto durante la corsa in ospedale.

Leggi anche Bimbo di 3 anni muore annegato nella piscina della sua casa a Palermo

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che si sono adoperati, purtroppo inutilmente, per cercare di salvarlo.

Altre vittime si registrano oggi in Toscana e nel Lazio: sulla spiaggia di Pratoranieri a Follonica (Grosseto) un uomo di 85 anni di Monteriggioni (Siena) è morto dopo essersi sentito male mentre faceva il bagno in mare. Inutili anche per lui i tentativi di rianimalo. A quanto si apprende, l'85enne si trovava nella acque antistanti la spiaggia libera insieme ad altre persone quando si è sentito male. Sul posto sono intervenute l'automedica e la Croce rossa di Follonica e la Guardia costiera.

Un 72enne invece è morto oggi pomeriggio sulla spiaggia libera del lato sinistro del lungomare di Latina. L’uomo, originario del Piemonte, si trovava in vacanza: sono stati altri bagnanti ad accorgersi che il corpo galleggiava in mare e lo hanno estratto dall’acqua, purtroppo già senza vita. Sul posto anche una pantera della squadra Volante di Latina e la guardia costiera.