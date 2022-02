Dramma in casa, donna di 37 anni trovata morta in una pozza di sangue a Cagliari La tragica scena è stata scoperta nelle prime ore di oggi, giovedì 10 febbraio, nella casa della donna, in un appartamento di Sestu, a nord di Cagliari.

A cura di Antonio Palma

Foto di archivio

Terribile scoperta questa mattina a Sestu, cittadina dell'Hinterland a nord di Cagliari, dove il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto all'interno della propria abitazione in una pozza di sangue. La tragica scena è stata scoperta nelle prime ore di oggi, giovedì 10 febbraio, nella casa della donna, in un appartamento in via Donizetti. La vittima è una donna di 37 anni che parenti e amici non riuscivano a contattare da diverse ore. A lanciare l'allarme, intorno alle 7.30 di oggi sarebbero stati proprio alcuni familiari della donna impensieriti dal fatto che non rispondesse a telefono e citofono. Sul posto sono accorsi i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco a cui è toccato aprire la porta di casa.

Appena entrati, i militari dell'Arma si sono trovati davanti la terribile scena della trentasettenne in un lago di sangue. Per lei purtroppo non c'era più alcuna possibilità di salvezza ed è stato possibile solo accertarne il decesso. Restano ancora da stabilire con certezze le cause della morte della donna ma, dai primissimi rilievi in casa, pare si sia trattato di un suicidio. Il fatto che il corpo fosse riverso in una pozza di sangue e le tante tracce ematiche in un primo momento hanno fatto ipotizzare che si fosse davanti a un delitto. Il fatto che non ci fosse effrazione in casa e i rilievi esterni sul cadavere da parte del medico legale accorso sul posto, però, fanno propendere per il suicidio. Sul corpo ovviamente sarà disposta l'autopsia da parte dell'autorità giudiziaria per stabilire con certezza cause del decesso.