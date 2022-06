Dramma in casa a Venezia, spara alla moglie uccidendola e si suicida L’Omicidio-suicidio scoperto questo pomeriggio a Fossalta di Portogruaro (Venezia). L’uomo avrebbe sparato alla moglie in casa prima di togliersi la vita.

A cura di Antonio Palma

Dramma in casa oggi nel Veneziano dove un uomo ha sparato alla moglie uccidendola e poi si è suicidato con la stessa arma. La coppia di coniugi è stata trovata senza vita, in una pozza di sangue, nella propria abitazione a Fossalta di Portogruaro (Venezia), nel Veneto orientale. La drammatica scoperta nel primo pomeriggio di oggi venerdì 10 giugno, intorno alle 15.30.

All'arrivo delle forze dell'ordine e dei soccorsi del 118, per i due era ormai troppo tardi ed è stato possibile sono accertarne il decesso. Vista la dinamica e la scena dove si sono svolti i fatti, gli inquirenti si sono subito indirizzati verso l'ipotesi di omicidio suicidio. Secondo i primi rilievi, infatti, la donna sarebbe stata uccisa a colpi di pistola dal marito, che poi si è tolto la vita nella stessa casa rivolgendo l'arma contro se stesso.

Sul posto per i primi accertamenti i Carabinieri di Portogruaro, assieme al magistrato di turno della Procura di Pordenone, competente per territorio. La tragedia si è consumata nell’appartamento di una palazzina nella via centrale del piccolo paese della città metropolitana di Venezia dove le due vittime vivevano. Si tratta di un uomo e una donna di mezza età, conosciuti in paese.

Sulla scena della tragedia sono intervenuti anche i reparti della scientifica dell'Arma per gli opportuni rilievi e il medico legale per un primo esame esterno dei corpi delle due vittime. Al momento è ignoto il movente dietro il caso di omicidio suicidio e gli inquirenti stanno ascoltando parenti e amici della coppia per ricostruire il loro vissuto e il loro recente passato da cui potrebbero arrivare alcune delle risposte sul dramma.