Dramma in Autostrada A2, camion precipita dal cavalcavia e si incendia: due morti a Cosenza L’incidente stradale si è consumato nelle prime ore di domenica in prossimità dello svincolo di Altilia Grimaldi, in provincia di Cosenza.

A cura di Antonio Palma

Dramma sull’Autostrada A2 del Mediterraneo oggi in Calabria dove un camion ha sfondato il guardrail ed è precipitato da un cavalcavia prima di incendiarsi intrappolando per sempre le due persone a bordo che sono morte. Il terribile incidente stradale si è consumato nelle prime ore di domenica 16 gennaio in prossimità dello svincolo di Altilia Grimaldi, in provincia di Cosenza. Era ancora notte e il veicolo pesante stava procedendo in direzione nord quando, per motivi tutti da accertare, ha sbandato, sfondando completamente le barriere di protezione stradale e precipitando da un cavalcavia per decine di metri. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai due occupati del mezzo le cui salme sono state recuperare solo diverse ore dopo dai vigili del fuoco.

L’allarme è scattato intorno all’una e trenta della notte tra sabato e domenica quando sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza e del distaccamento di Lamezia Terme, sanitari del 118 con ambulanza e la polizia stradale. Per conducente e passeggero del camion però ormai non c’era più nulla da fare. Dopo il volo nel vuoto da circa 60 metri di altezza e l’impatto al suolo, infatti, il camion è andato completamente distrutto innescando anche un incendio. Sul luogo della tragedia, al km 283 dell’autostrada A2, sono stati chiamati a intervenire anche unità Speleo Alpino Fluviale dei vigili del fuoco per poter recuperare le salme. Per consentire i soccorsi e il recupero di vittime e autocarro, l’intero tratto autostradale è stato chiuso al traffico. Sul posto anche la Polizia stradale per i rilievi del caso, che serviranno a stabilire l’esatta dinamica dell’incidete, e il personale di Anas, gestore del tratto stradale, per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza dell’autostrada.