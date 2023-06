Dramma della solitudine a Torino: uomo muore in casa, nessuno se ne accorge per oltre una settimana L’anziano, anni, è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco. Il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di archivio

Da oltre una settimana giaceva senza vita sul pavimento di casa, tra il corridoio di ingresso e la cucina, stroncato molto probabilmente da un infarto e dimenticato da tutti. Per scoprire il corpo di Giovanni G., 82 anni, in avanzato stato di decomposizione nel suo appartamento al primo piano di una palazzina di via Verzuolo, a Torino, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, allertati insieme ai carabinieri dai vicini di casa che da giorni sentivano un forte odore che provenire dall’alloggio dell'anziano. Negli ultimi giorni, inoltre, nessuno rispondeva più al campanello.

Quello dell'enne è l’ennesimo dramma della solitudine che si è consumato tra le mura domestiche, in un condominio semideserto già all'inizio del periodo estivo. "Abbiamo pensato che fosse fuori Torino – hanno riferito i vicini di casa -. Ci aveva detto, qualche settimana fa, che sarebbe andato via per qualche giorno. Non avevamo grandi rapporti con lui se non quelli di cordiale vicinato".

L'uomo aveva perso la moglie alcuni anni fa, non aveva figli e poteva contare su poche amicizie nel suo quartiere. "La moglie è morta diversi anni fa – ha raccontato un’anziana a Marco Bardesono, giornalista di Torino Cronaca -, noi ci incontravamo andando al mercato. Due parole, nulla di più ma mi sono domandata anche io come mai, negli ultimi giorni, continuasse a tenere le serrande abbassate. Strano anche che non l’avessi incrociato per strada".